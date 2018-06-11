Суд арестовал министра Тверской области, обвиняемого в поджоге автомобиля

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Чертановский суд Москвы заключил под стражу министра правительства Тверской области Виктора Шафороста, обвиняемого в поджоге автомобиля в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шафороста меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа", — сказала судья.

Шафоросту предъявлено обвинение в организации поджога автомобиля (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 167 УК). По версии следствия, тверской министр организовал поджог автомобиля Toyota Highlander возле дома на юге столицы 19 марта. На следующий день было возбуждено уголовное дело, срок следствия по которому неоднократно продлялся, последний раз — до 20 сентября.

Следователь обосновала необходимость заключения чиновника под стражу не только указанным обвинением, но и подозрением в причастности к другим преступлениям.

Так, СК проверяет роль Шафороста в воспрепятствовании расследования уголовного дела о взятке в отношении его брата — бывшего начальника отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО Москвы Павла Шафороста. Тверской министр, сказала следователь в суде, возможно, причастен к поджогу здания отдела СК по ТиНАО, где сгорели материалы указанного уголовного дела о взятке.

Сам Шафорост утверждает, что к поджогам никакого отношения не имеет. В момент поджога автомобиля в Москве он находился за 200 километров от города, а отдел Следственного комитета РФ "поджег сам следователь", что, по его словам, подтверждается техническими данными. Также тверской министр заявил, что правоохранители вымогали у него 6 миллионов рублей за непривлечение его к ответственности.

Прокуратура поддержала необходимость содержания областного министра в СИЗО. Оперативное сопровождение уголовного дела ведет Управление "М" ФСБ России.

Решение вопроса об аресте было отложено с пятницы на понедельник по просьбе прокурора, который счел необходимым предоставление дополнительных данных для обоснования заключения чиновника под стражу. В связи с этим задержание министра Шафороста было продлено судом на 72 часа.