В Саратове закрыли кафе после отравления клиентов роллами

САРАТОВ, 11 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты выявили нарушения санитарного законодательства в кафе-студии суши в Саратове, посетители которого заболели острой кишечной инфекцией после употребления роллов, деятельность заведения приостановлена, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в областном минздраве заявили РИА Новости, что восемь человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в Саратове с признаками острой кишечной инфекции.

В Роспотребнадзоре уточнили, что случаи острых кишечных инфекций среди жителей Саратова связаны с употреблением роллов, приготовленных в кафе-студии суши "Юан". По данному факту проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого отобраны пробы питьевой воды, смывы, пробы продовольственного сырья и готовых блюд, а также отобран материал для исследований от персонала заведения.

"Деятельность предприятия общественного питания временно приостановлена. Мероприятия по локализации и ликвидации очага, установлению причинно-следственных связей продолжаются и находятся на контроле управления Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при эпидемиологическом расследовании выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В частности, согласно сообщению, на часть продукции не было технической документации, отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность сырья и полуфабрикатов, нарушались условия хранения продуктов, на участке приготовления роллов не было бактерицидных ламп и нарушались режимы обработки посуды и дезинфекции.