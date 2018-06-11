Обвиняемый в поджоге автомобиля министр Тверской области заявил об алиби

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Обвиняемый в поджоге автомобиля министр Тверской области Виктор Шафорост заявил, что в момент указанного преступления находился за 200 км от Москвы, но подробности своего дела рассказать не может, поскольку ему запретили общаться с прессой, передает корреспондент РИА Новости из зала Чертановского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.

"Я находился за 200 километров от Москвы в это время. Общаться я не могу, мне запретили, в прошлый раз можно было, сейчас нельзя", — сказал Шафорост журналистам, отметив, что с него была взята подписка о неразглашении данных следствия.

Из оглашенных в суде материалов следует, что Шафоросту за выходные было предъявлено обвинение, но статья уголовного кодекса пока не озвучена.

Решение вопроса об аресте было отложено с пятницы на понедельник по просьбе прокурора, который счел необходимым предоставление дополнительных данных для обоснования заключения чиновника под стражу. В связи с этим задержание министра Виктора Шафороста было продлено судом на 72 часа.

Ранее в СК сообщили, что ходатайствуют об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля. Ночью 19 марта, считают следователи, они подожгли автомобиль Toyota Highlander возле дома на юге столицы.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что, по версии следствия, ночью 19 марта подозреваемые у дома по Харьковскому проезду в Москве подожгли автомобиль Toyota Highlander, причинив ущерб более миллиона рублей.