В Москве в жилом доме взорвался газ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Взрыв газа с последующим пожаром произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы, эвакуированы свыше 100 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Взрыв произошел в квартире на пятом этаже шестиэтажного кирпичного жилого дома № 14 на улице 1-я Дубровская", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Из здания эвакуированы более 100 человек. По предварительным данным, разрушений несущих конструкций нет, повреждено остекление квартир. Обстоятельства ЧП выясняются.

По информации столичного главка МЧС, при пожаре спасены два человека. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. 1-я Дубровская, 14… В ходе тушения пожара были спасены два человека ", — говорится на сайте ведомства.