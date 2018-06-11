В Забайкалье супружеская пара с дочерью утонули, переправляясь через реку

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Супруги в Забайкалье вместе с десятилетней дочерью переправлялись через реку Шилка на лодке вместе с ее владельцем, однако судно опрокинулось, спастись удалось только хозяину лодки, сообщается на сайте регионального СК.

"Сорокапятилетний мужчина, его 43-летняя жена и 10-летняя дочь переправлялись через реку Шилка на лодке вместе с ее 67-летним владельцем. В нескольких десятках метрах от берега лодка опрокинулась, и выбраться на берег удалось лишь пожилому мужчине. К настоящему моменту тела утонувших супругов и их дочери не обнаружены, организованы поисковые мероприятия", — сообщается на сайте ведомства.

Следователи уточнили, что инцидент произошел 10 июня 2018 года около 14:00 (8:00 мск) в Сретенском районе Забайкалья.

Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев трагедии. По данному факту следственными органами СК России по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.