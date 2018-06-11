Дом в Пензе, где взорвался газ, отремонтируют за две недели

САРАТОВ, 11 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четырехэтажный жилой дом в Пензе, где в воскресенье произошел взрыв газа, планируется отремонтировать в течение двух недель, сообщает городская администрация.

Ранее в МЧС проинформировали, что взрыв бытового газа произошел в воскресенье во втором подъезде на третьем этаже четырехэтажного двухподъездного жилого дома в Пензе на улице Крупской, 27. Пострадал газовщик, жильцов подъезда эвакуировали. По данным мэрии, взрыв произошел из-за утечки газа в пустой квартире, повреждены две квартиры. В Пензе объявлен режим повышенной готовности. Четверо из 15 жильцов квартир пострадавшего подъезда размещены в пункте временного размещения.

"В течение сегодняшнего дня будет окончательно решен вопрос о временном размещении граждан пострадавших квартир, которые провели ночь у родных и близких, на время проведения ремонта, который планируется завершить в течение двух недель", — говорится в сообщении.

Глава администрации города Виктор Кувайцев в понедельник осмотрел место взрыва и поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову выехать на место с представителем компании "Фундамент".

"Эксперты компании должны оценить состояние дома на текущий момент, определить сумму, необходимую для восстановления конструкций стен и балкона…, и сегодня же приступить к восстановительным работам. Ремонт дома необходимо провести в кратчайшие сроки", — цитирует Кувайцева мэрия.

Градоначальник также поручил руководству МУП "Пензадормост" приступить к уборке строительного мусора у подъезда, эвакуировать бесхозный автомобиль и дал задание управляющей компании заняться восстановлением остекления в подъезде и квартирах. В мэрии уточнили, что на месте происшествия всю ночь дежурили сотрудники МЧС, полиции и администрации Октябрьского района Пензы.