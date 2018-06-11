Под Орлом организовали сбор крови для пострадавших в ДТП с автобусом

ВОРОНЕЖ, 11 июн — РИА Новости. Жителям Орловской области предлагают сдать кровь для пострадавших в аварии с участием автобуса и грузового поезда, в которой погибли четыре человека и 11 были госпитализированы, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что 10 июня на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. По данным СК РФ, 12 человек госпитализированы. Правительство Орловской области сообщает об 11 госпитализированных, включая школьника. По данным следствия, среди погибших — один несовершеннолетний.

"Все желающие помочь пострадавшим в страшном ДТП на железнодорожном переезде, которое произошло сегодня под Орлом, могут сдать кровь в Областной станции переливания крови. Станция будет работать с 10.00 до 16.00 (11 июня)", — говорится в сообщении.

Сдать кровь, как отмечают власти, может любой желающий — старше 18 лет, с массой тела не меньше 50 килограммов, без серьезных заболеваний, таких как, например, ВИЧ, туберкулез, вирусные гепатиты. При себе надо иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Следствие по факту ДТП возбудило уголовное дело по двум статьям — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Они предусматривают до десяти лет лишения свободы.

По предварительным результатам работы комиссии Московской железной дороги, столкновение произошло по вине водителя пассажирского автобуса. Согласно показаниям машиниста, автобус стоял перед переездом, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Управление МВД по Орловской области сообщало, что водитель автобуса госпитализирован, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. По данным полиции, в автобусе находились 16 человек.