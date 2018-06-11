Вошли в роль: самые известные российские актеры, побывавшие за решеткой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Петруха из "Белого солнца пустыни", Миша Поляков из "Кортика" и официант из "Реальных пацанов" — сложно поверить, что исполнители этих ролей оказались матерыми уголовниками: вором, лидером ОПГ и насильником-убийцей. В театре и кино артистам приходится играть как героев, так и преступников. К сожалению, криминальное амплуа некоторые примеряют на себя и в реальной жизни. О популярных советских и российских актерах, имевших серьезные проблемы с законом, — в материале РИА Новости.

Николай Годовиков

Ленинградец Николай Годовиков, сыгравший Петруху в знаменитом фильме "Белое солнце пустыни", с детства промышлял мелким воровством. Увлечение кино на время вытащило молодого человека из криминальной трясины. Но ненадолго. Первый тюремный срок он получил в возрасте 29 лет за тунеядство и провел год в колонии.

© Ленфильм / Мосфильм (1969) Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" © Ленфильм / Мосфильм (1969) Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Едва освободившись, вновь угодил за решетку — четыре года за кражу. Выйдя из тюрьмы, актер попытался вернуться в кино и даже снялся в нескольких фильмах, но в 1991-м опять оказался на нарах, получив 2,5 года за воровство. Отбывал наказание в колонии строгого режима "Владимирский централ". Освободившись, продолжил актерскую карьеру. На скамью подсудимых больше не попадал.

Сергей Шевкуненко

Москвич Сергей Шевкуненко, исполнивший главную роль в фильме "Кортик", уже в 13 лет состоял на учете в детской комнате милиции. Первая судимость — еще до совершеннолетия, год за драку. В 1981-м его арестовали за кражу и хранение наркотиков. На этот раз актер провел в колонии почти шесть лет. Затем — приговор за хранение оружия. Срок отбывал во "Владимирском централе".

© Беларусьфильм (1974) Кадр из фильма "Кортик" © Беларусьфильм (1974) Кадр из фильма "Кортик"

Выйдя на свободу, Шевкуненко сколотил и возглавил преступную группировку "Мосфильмовская", получив кличку Шеф. Банда занималась грабежами, угонами автомобилей, торговлей наркотиками и вымогательством. В феврале 1995-го актера и его мать застрелил в их квартире киллер. Преступление осталось нераскрытым. Шевкуненко было всего 36 лет.

Александр Килин

Житель Перми Александр Килин стал звездой телеэкрана после того, как снялся в сериале "Реальные пацаны" и фильме "Географ глобус пропил" вместе с Константином Хабенским. Однако в лучах славы начинающий 23-летний актер грелся недолго — в 2014-м его задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании 19-летней студентки Лизы Зобниной.

Сначала Килин отрицал причастность к преступлению, однако под давлением улик во всем сознался. В августе 2015-го суд присяжных признал его виновным и приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, преступника обязали выплатить почти 1,5 миллиона рублей родственникам погибшей девушки.

Георгий Юматов

Легенду советского кинематографа Георгия Юматова, снявшегося в фильмах "Офицеры", "Жестокость", "Адмирал Ушаков" и многих других, задержали в 1994-м. Актер застрелил из охотничьего ружья дворника, который помогал ему хоронить собаку Фросю. В момент конфликта оба они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала 68-летнему Юматову грозило до десяти лет лишения свободы за умышленное убийство. Однако адвокат сумел доказать, что действия его подзащитного лишь выходили за рамки необходимой самообороны. Через два месяца после ареста актера выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Еще спустя год его как фронтовика амнистировали в честь 50-летия Победы.

Валентина Малявина

Звезду советского телеэкрана и заслуженную артистку России Валентину Малявину в 1978-м обвинили в убийстве мужа — актера театра и кино Станислава Жданько. По версии следствия, между супругами во время застолья произошла ссора и Валентина схватилась за нож. Удар пришелся прямо в сердце. Актриса всячески это отрицала свою вину, уверяя, что Жданько покончил с собой. Суд также пришел к выводу, что это было самоубийство.

Спустя пять лет родственники погибшего добились пересмотра дела. В итоге Малявину признали виновной в умышленном убийстве и посадили на девять лет. В тюрьме она провела четыре года, выйдя на свободу по амнистии в 1987-м. Сейчас Валентина живет в одном из подмосковных пансионатов. Она до сих уверяет, что не убивала мужа.