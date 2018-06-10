Взрыв газа в жилом доме в Пензе произошел при проведении ремонтных работ

САРАТОВ, 10 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Взрыв газа в четырехэтажном жилом доме в Пензе произошел при проведении ремонтных работ газовой службой, пострадавшим является газовик, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.

Ранее в МЧС сообщили, что взрыв газа произошел в воскресенье в 19.55 мск в четырехэтажном жилом доме по адресу: улица Крупской, 27, в результате пострадал один человек.

"По предварительным данным, в четырехэтажном кирпичном доме во втором подъезде на третьем этаже произошел взрыв бытового газа при проведении ремонтных работ газовой службы. Среди жильцов дома пострадавших нет, пострадал работник газовой службы. Вылетели стекла в некоторых окнах, на месте работает оперативная группа", — сказала собеседница агентства.

Как уточнила РИА Новости старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, на месте работают исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района города и его заместитель, а также представители правоохранительных органов и экстренных служб.