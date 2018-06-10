В Орловской области семьи погибших в ДТП получат выплаты

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Семьи погибших в ДТП в Орловской области получат выплату в 100 тысяч рублей, пострадавшие получат компенсацию в размере 50 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Орловского района.

Ранее сообщалось, что 10 июня на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В автобусе ехали артисты местного хора. Четыре человека погибли. По данным СК РФ, 12 человек госпитализированы. Правительство Орловской области сообщает об 11 госпитализированных, включая школьника.

"Семьям погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия из бюджета Орловского района будут выделены средства в размере 50 тысяч рублей пострадавшим в результате аварии и по 100 тысяч рублей – семьям погибших. Такие же суммы будут выделены и из резервного Фонда губернатора Орловской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь не будет единовременной – принято решение по мере необходимости увеличить помощь пострадавшим и семьям погибших. Кроме того, расходы по организации похорон берет на себя администрация Орловского района.