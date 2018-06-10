В Пензенской области из колонии сбежали трое граждан Украины

САРАТОВ, 10 июн — РИА Новости. Трое граждан Украины, осужденных за кражи, сбежали из колонии-поселения в Пензенской области, сообщила в воскресенье прокуратура региона.

По данным ведомства, около 21.00 мск 9 июня администрацией колонии-поселения №12, расположенной в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области, был обнаружен побег троих осужденных.

"С места отбывания наказания в виде лишения свободы за совершение краж скрылись трое граждан Украины, уроженцы Луганской области, 1994 и 1995 годов рождения. Двое из них являются братьями-близнецами. До настоящего времени их местонахождение не установлено", — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку соблюдения режимных требований администрацией колонии.