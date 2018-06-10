В Башкирии загорелся заводской склад с пенопластом

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

УФА, 10 июн — РИА Новости. Здание склада завода с пенопластом горело в башкирском Стерлитамаке на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.

По данным ведомства, пожар в здании цеха размерами 36х200 квадратов по улице Бабушкина в городе Стерлитамак произошёл в 11.00 (9.00 мск) в воскресенье.

"По прибытию к месту вызова установлено, что происходит открытое горение складируемого пенопласта в одноэтажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в региональном главке МЧС.

На тушении работали 26 спасателей, пожар ликвидирован в 12.36 (10.36 мск).

На месте работает дознаватель и сотрудники пожарной лаборатории, причина пожара устанавливается.