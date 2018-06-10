Опубликовано видео с места ДТП с грузовым поездом под Орлом

Столкновение поезда с автобусом в Орловской области (8)

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео с места столкновения грузового поезда с автобусом в Орловской области. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

Перевозивший артистов самодеятельности автобус выехал на запрещающий сигнал светофора на перегон Лужки-Паньково и врезался в состав.

По последним данным, погибли четыре человека, двенадцать госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".