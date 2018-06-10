После ДТП с артистами хора под Орлом госпитализировали 12 человек‍

ВОРОНЕЖ, 10 июн — РИА Новости. Количество госпитализированных в столкновении автобуса, который вез артистов, и грузового поезда на переезде в Орловской области выросло до 12 человек, сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК РФ Ольга Бердникова.

Ранее сообщалось, что в 8.14 мск 10 июня на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд.

"Четверо погибли, и 12 человек госпитализированы с различными травмами, есть тяжелые. Это ансамбль народной самодеятельности Лавровского сельского поселения ехал", — сказала Бердникова.

По ее словам, следствие возбудило уголовное дело по двум статьям — "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Они предусматривают до десяти лет лишения свободы.