Попавший под Орлом в ДТП с поездом автобус перевозил артистов местного хора

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Попавший в ДТП с поездом автобус в Орловской области перевозил артистов хора; семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная помощь, сообщает администрация региона.

Ранее сообщалось, что 10 июня на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах южнее Орла на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Предварительно, пострадали пятнадцать человек, из них четверо погибли.

Власти уточняют, что автобус перевозил артистов хора Лавровского сельского поселения.

К месту трагедии также выехал глава региона Андрей Клычков. По его поручению создан штаб, в который вошли представители правоохранительных органов, органов исполнительной государственной власти, учреждений здравоохранения, психологи.

Губернатор поставил задачу в ближайшие несколько дней провести проверку состояния всех железнодорожных переездов Орловской области, провести инструктаж водителей автотранспортных средств, перевозящих детей и сотрудников учреждений культуры на массовые мероприятия.

"Также он заверил, что всем пострадавшим будет оказана высококвалифицированная необходимая медицинская и психологическая помощь. Семьям погибших и пострадавшим из резервного фонда будет выплачена компенсация", — говорится в сообщении.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин сообщил, что пострадавшие уже доставлены в областные медицинские учреждения.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящий момент говорить о состоянии пострадавших рано. Их обследуют лучшие врачи региона", — подчеркнул Залогин.

По данным департамента, девять человек доставлены в областную клиническую больницу, один – в больницу имени Семашко. В числе пострадавших есть ученик 11 класса, он госпитализирован в областную детскую больницу.