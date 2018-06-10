Стала известна причина столкновения автобуса с поездом под Орлом

ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выезд автобуса на запрещающий сигнал привел к его столкновению с грузовым поездом в Орловской области, в результате которого четыре человека погибли и 11 получили травмы, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

Ранее сообщалось, что 10 июня на перегоне Лужки — Паньково в 20 километрах южнее Орла на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. Предположительно, пострадали 15 человек, из них четверо погибли.

"Переезд оборудован исправно действующей сигнализацией. По предварительной информации, водитель выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации. Для выяснения причин произошедшего на место прибудет оперативная комиссия МЖД", — говорится в сообщении.

По данным МЖД, авария произошла утром в 8:14 мск.

"Поскольку движение на данном участке малоинтенсивное, незначительно задержан в пути один пригородный поезд", — уточняется в сообщении.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту ДТП.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением пассажирского автобуса и грузового поезда 10 июня 2018 года в 08 часов 17 минут на железнодорожном переезде в Орловской области", — говорится в сообщении.

Как сообщается, на месте происшествия находится заместитель Орловского транспортного прокурора Андрей Семкин. Начальник Центрального управления Госжелдорнадзора Александр Пасько выехал на место ДТП, говорится в сообщении Ространснадзора.