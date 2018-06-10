В Хабаровском крае завели дело после избиения людьми в масках рыбаков

ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в применении насилия и избиении троих жителей села Бельго Хабаровского края, сообщает СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в мае 2018 года сотрудники правоохранительных органов возле села Бельго применили насилие в отношении трех местных жителей, а затем похитили имущество у одного из них…Возбуждено уголовное дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "грабеж", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства преступления.