В Хабаровском крае завели дело после избиения людьми в масках рыбаков

ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в применении насилия и избиении троих жителей села Бельго Хабаровского края, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что жители Бельго пожаловались в СК и прокуратуру на неизвестных в масках, которые назвали себя "полицейскими", но при этом оскорбляли и избивали рыбаков. Следователи начали проверку. Представители СУСК РФ по региону, полиции и Росгвардии в среду выехали в село для опроса местных жителей. Согласно информации Ассоциации коренных малочисленных народов, сообщения о неизвестных с оружием поступали и из других сел.

"По версии следствия, в мае 2018 года сотрудники правоохранительных органов возле села Бельго применили насилие в отношении трех местных жителей, а затем похитили имущество у одного из них…Возбуждено уголовное дело по статьям "превышение должностных полномочий" и "грабеж", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства преступления.