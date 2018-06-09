Суд в Москве арестовал напавшего с ножом на 11-летнюю девочку

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Никулинский районный суд на два месяца арестовал Виталия Косячкина, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, оказавшейся в реанимации после удара ножом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Косячкина меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 8 августа", — огласила решение судья.

По данным СК РФ, 8 июня в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку в Москве 43-летний уроженец Узбекистана Виталий Косячкин ударил ножом 11-летнюю девочку, которая возвращалась домой после прогулки. Ребенок находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отмечалось, что, по предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между девочкой и мужчиной.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что будут ходатайствовать об аресте мужчины. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович держит ситуацию на контроле, пояснили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.

Обвиняемому были предъявлены обвинения в покушении на убийство и в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.