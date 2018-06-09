Ударивший ножом 11-летнюю девочку признал свою вину

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве сознавался в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского районного суда.
Мужчина признался в совершенном преступлении журналистам, когда конвой вел его в зал судебного заседания. Помимо этого, в ходе процесса судом было приобщено чистосердечное признание задержанного, которое, тем не менее, не было озвучено.
Также обвиняемый в ходе суда заявил, что в 1994 году он был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода, не уточнив подробностей.
Позже прокурор пояснила, что речь идет о судимости по 105 статье уголовного кодекса (убийство). Она добавила, что мужчина отбывал наказание в тюрьме, но позже нарушил одно из условий приговора.