Загоревшийся мусорный полигон под Саратовом работал с нарушениями

САРАТОВ, 9 июн — РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в деятельности полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях Саратова, где произошло возгорание, и потребовала от владельца объекта их устранить, сообщает в субботу надзорное ведомство региона.

Ранее в Минприроды области сообщили, что возгорание с сильным задымлением на официальном полигоне ООО "СТМ-Капитал" утром 7 июня обнаружили инспекторы ведомства во время мониторинга Саратовского района Саратовской области. Площадь открытого горения оценивалась примерно в 1 гектар. Открытый огонь был ликвидирован в тот же день. Росприроднадзор сообщил, что работа полигона приостановлена.

Прокуратура по факту возгорания на мусорном полигоне провела проверку, в ходе которой установила очаг пожара с активным задымлением, местами имелся открытый огонь, в нижних уплотненных слоях отходов шел процесс тления.

"Выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об отходах производства и потребления, а также гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. В связи с этим руководителю ООО "СТМ-Капитал" внесено представление об устранении нарушений и проведении мероприятий по ликвидации возгорания", — говорится в сообщении.

Ведомство взяло под контроль устранение возгорания на полигоне, причина которого устанавливается. "Вместе с тем должностными лицами ООО "СТМ-Капитал" действенных мер по предотвращению возгорания на полигоне не принято", — отмечается в сообщении.

Как уточнило в субботу региональное Минприроды, до настоящего времени на отдельных локальных участках имеется тление, сопровождающееся задымлением. "Работы по ликвидации возгорания ведутся непрерывно в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что на днях на 4-й карте недействующего Гусельского полигона в Волжском районе Саратова также произошло возгорание твердых коммунальных отходов с задымлением, там тоже локализован открытый огонь и непрерывно продолжается борьба с очагами тления. "Ранее взятые управлением Роспотребнадзора по Саратовской области пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоне полигона и в жилой зоне Солнечный-2 превышений ПДК вредных веществ не выявили", — уточняется в релизе.