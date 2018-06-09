Загоревшийся мусорный полигон под Саратовом работал с нарушениями

САРАТОВ, 9 июн — РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в деятельности полигона твердых коммунальных отходов в окрестностях Саратова, где произошло возгорание, и потребовала от владельца объекта их устранить, сообщает в субботу надзорное ведомство региона.
Прокуратура по факту возгорания на мусорном полигоне провела проверку, в ходе которой установила очаг пожара с активным задымлением, местами имелся открытый огонь, в нижних уплотненных слоях отходов шел процесс тления.
"Выявлены нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об отходах производства и потребления, а также гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. В связи с этим руководителю ООО "СТМ-Капитал" внесено представление об устранении нарушений и проведении мероприятий по ликвидации возгорания", — говорится в сообщении.
Как уточнило в субботу региональное Минприроды, до настоящего времени на отдельных локальных участках имеется тление, сопровождающееся задымлением. "Работы по ликвидации возгорания ведутся непрерывно в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на днях на 4-й карте недействующего Гусельского полигона в Волжском районе Саратова также произошло возгорание твердых коммунальных отходов с задымлением, там тоже локализован открытый огонь и непрерывно продолжается борьба с очагами тления. "Ранее взятые управлением Роспотребнадзора по Саратовской области пробы воздуха на границе санитарно-защитной зоне полигона и в жилой зоне Солнечный-2 превышений ПДК вредных веществ не выявили", — уточняется в релизе.