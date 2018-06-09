В Москве не закрыли доступ к памятнику Есенина после осквернения

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Доступ к надгробному памятнику Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве не ограничили после того, как его покрасила белой краской, предположительно, психически нездоровая женщина, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что женщина осквернила памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве, облив его белой краской. Уточняется, что заявление в органы поступило от заведующего кладбищем. По данным источника, в настоящее время женщина госпитализирована, сумма причиненного ущерба уточняется.

Вокруг памятника поэту не установлено никаких ограждений, доступ к нему свободный. На самом памятнике все еще видны следы белой краски, однако больше об инциденте ничего не напоминает.

"Теперь не знаем, что будем делать дальше, как восстановить. Я вообще хочу обратиться в соответствующие организации по реставрации памятников, чтобы привели в порядок. А администрация не имеет права реставрировать памятники. "Не наше дело, мы не имеем права", — говорят. Здесь многие из нашей "есенинской" компании обращались", — рассказал РИА Новости историк Иван, который добровольно вместе с соратниками приезжает на кладбище следить за могилой поэта.