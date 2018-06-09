В Москве не закрыли доступ к памятнику Есенина после осквернения

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Доступ к надгробному памятнику Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве не ограничили после того, как его покрасила белой краской, предположительно, психически нездоровая женщина, передает корреспондент РИА Новости.
Вокруг памятника поэту не установлено никаких ограждений, доступ к нему свободный. На самом памятнике все еще видны следы белой краски, однако больше об инциденте ничего не напоминает.
"Теперь не знаем, что будем делать дальше, как восстановить. Я вообще хочу обратиться в соответствующие организации по реставрации памятников, чтобы привели в порядок. А администрация не имеет права реставрировать памятники. "Не наше дело, мы не имеем права", — говорят. Здесь многие из нашей "есенинской" компании обращались", — рассказал РИА Новости историк Иван, который добровольно вместе с соратниками приезжает на кладбище следить за могилой поэта.
Женщина-вандал изуродовала памятник Есенину на Ваганьковском кладбище pic.twitter.com/LPSdnMsBFP— Елена Степанченко (@Hussamus) 6 июня 2018 г.