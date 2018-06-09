Под Петербургом загорелась кровля торгового центра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на площади 100 квадратных метров на кровле двухэтажного торгового центра в городе Ломоносов, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 16.40 мск. При производстве кровельных работ в двухэтажном здании произошло возгорание битума и изоляционного материала на площади 100 квадратных метров.

"В 17.12 ранг пожара повышен до №1 бис. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 30 человек личного состава.