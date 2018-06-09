Зоозащитники рассказали о самочувствии собак, которых залили гудроном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Три собаки, которые были обнаружены в пригороде Пскова полностью залитыми гудроном, чувствуют себя хорошо; одна из них родила троих щенков, сообщает в субботу зоозащитная организация "Шанс".

Военные в среду нашли в Псковском районе трех собак, которые были почти полностью залиты гудроном. Волонтеры в течение нескольких дней отмывали животных, также им были назначены капельницы и другие медицинские процедуры.

Для помощи пострадавшим животным объявили сбор бинтов, впитывающих пеленок, защитных воротников, медикаментов и еды, на который широко откликнулись жители Псковской области. Региональное МВД начало проверку по факту жестокого обращения с животными.

"Новости по собакам. Двумя словами — все хорошо! У нас теперь три щенка… кушают все. Лайма (мать щенков) чувствует себя неплохо… Взяты анализы крови, сделано одно УЗИ после родов. Сегодня еще после обеда сделают контрольное УЗИ и еще раз ее помоют маслом и шампунем", — сообщается на официальной странице "Шанса" "ВКонтакте".

Жизни двух других собак, отмытых от гудрона, по оценке зоозащитников, также ничего не угрожает. Одна из них, как рассказывают волонтеры "Шанса", "разобрала клетку, разгрызла мешок с кормом и натрескалась от пуза самостоятельно".