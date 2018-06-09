Зоозащитники рассказали о самочувствии собак, которых залили гудроном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Три собаки, которые были обнаружены в пригороде Пскова полностью залитыми гудроном, чувствуют себя хорошо; одна из них родила троих щенков, сообщает в субботу зоозащитная организация "Шанс".
Военные в среду нашли в Псковском районе трех собак, которые были почти полностью залиты гудроном. Волонтеры в течение нескольких дней отмывали животных, также им были назначены капельницы и другие медицинские процедуры.
Для помощи пострадавшим животным объявили сбор бинтов, впитывающих пеленок, защитных воротников, медикаментов и еды, на который широко откликнулись жители Псковской области. Региональное МВД начало проверку по факту жестокого обращения с животными.
Жизни двух других собак, отмытых от гудрона, по оценке зоозащитников, также ничего не угрожает. Одна из них, как рассказывают волонтеры "Шанса", "разобрала клетку, разгрызла мешок с кормом и натрескалась от пуза самостоятельно".