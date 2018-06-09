Во Владимирской области женщина морила голодом полугодовалого сына

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Полугодовалый ребенок во Владимирской области попал в больницу в состоянии крайней степени истощения после того, как мать надолго оставляла его без еды и питья, сообщает прокуратура региона.

"Седьмого июня 2018 года в приемное отделение Александровской районной детской больницы с диагнозом "гипотрофия III степени (истощение крайней степени)" поступил мальчик, родившийся 15 декабря 2017 года. Ребенок проживал с матерью в поселке Балакирево", — говорится в сообщении.

Прокуратура выяснила, что мать ребенка, женщина 1994 года рождения, в период с 9 января по 7 июня на длительное время оставляла его без питания и воды. В ходе осмотра места жительства матери и ребенка не было обнаружено каких-либо продуктов питания, комната находилась в антисанитарном состоянии.

"На момент поступления в медицинское учреждение малолетний был одет неряшливо, на кожных покровах имелись пятна, следы укусов насекомых, отечность кистей рук и стоп ног. Вес ребенка составлял три килограмма 600 граммов. Малыш родился во Владимирском перинатальном центре весом два килограмма 400 граммов, на момент выписки весил два килограмма 900 граммов", — информирует надзорное ведомство.

По его данным, мать ребенка и ее сожитель жили за счет случайных заработков, свидетельство о рождении на малыша женщина не оформляла. Из медицинских работников к нему никто не приезжал, а сама мать ни разу не возила его в больницу из-за отсутствия средств на дорогу. Одевали новорожденного в то, что семье давали чужие люди.

"Нерадивая мамаша кормила новорожденного и еще одного своего ребенка последнюю неделю манной кашей, так как других продуктов дома не было. 7 июня во время утреннего кормления ребенку стало плохо, что побудило женщину вызвать скорую помощь, которая экстренно госпитализировала малыша", — сообщает прокуратура.

По информации ведомства, СК в отношении женщины возбудил дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.