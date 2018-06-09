В УФСИН рассказали о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Объявивший голодовку в колонии украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный за организацию терактов в Крыму, находится под наблюдения врачей исправительного учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Осужденный Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание. 8 июня проведен очередной консилиум врачей-специалистов Лабытнангской городской больницы", — сказали в пресс-службе.

Сенцову проведен "ряд клинико-инструментальных исследований", "даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента".

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Сейчас обсуждается возможность обмена Сенцова или других украинских заключенных, осужденных в РФ, на арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.