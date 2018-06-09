В Омске прошла новая волна "минирования" торговых центров, сообщил источник

НОВОСИБИРСК, 9 июн – РИА Новости. Новая волна сообщений о якобы опасных предметах, заложенных в крупных торговых центрах, фиксируется в субботу в Омске; были эвакуированы посетители крупнейшего в городе торгового центра "Мега", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Ситуация, аналогичная той, что наблюдалась ранее с анонимными сообщениями о подозрительных предметах", — сказал собеседник агентства, отметив, что в течение дня были эвакуированы не только "Мега", но и другие крупные торговые центры города. Подозрительных предметов в них сотрудники силовых структур не обнаружили.

Представители УМВД по Омской области и управления Росгвардии воздержались от комментариев.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.