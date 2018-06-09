На Ямале уволился главврач, трудоустроивший к себе четверых родственников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. Главный врач Ноябрьского психоневрологического диспансера (ЯНАО) уволился после того, как правоохранители узнали, что он трудоустроил в больницу четырех своих родственников, а жене платил больше, чем собственным заместителям, сообщает прокуратура Ямала.

"В Ноябрьском психоневрологическом диспансере под руководством главного врача работали его жена (заведующая отделением), сноха (медицинский регистратор диспансерного отделения), внучка (социальный работник), а также племянница (медицинская сестра). Нахождение в подчинении руководителей учреждений здравоохранения их близких родственников создавало условия для коррупционных проявлений, в том числе влекущих уголовную ответственность", — говорится в сообщении.

В частности, ведомство отмечает, что руководитель психдиспансера выставлял своей супруге "максимально возможные оценки эффективности ее работы", которые, как подчеркивается, превышали оценки других заведующих отделениями, а также заместителей главного врача. В ходе прокурорской проверки трудовые отношения с главным врачом специализированной больницы были прекращены.

По информации надзорного органа, данный случай в регионе был не единственным. Проверка за два предыдущих года показала, что большинство лиц (9 из 13), работавших в подчинении своих родственников в медицинских учреждениях Ямала, занимали должности руководителей разного уровня или осуществляли финансово-хозяйственные полномочия.

Так главным бухгалтером Лабытнангской городской больницы длительное время работала жена главврача, а руководителю Мужевской районной больницы пришлось уволиться, потому что его заместителем была супруга. Еще в трех схожих случаях выяснилось, что руководители медицинских учреждений расторгали браки, чтобы обойти требования законодательства.

Отмечается, что в адрес губернатора региона направлена информация о необходимости внесения изменений в постановление об ограничениях для отдельных категорий граждан, установленных федеральным антикоррупционным законодательством.