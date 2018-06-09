Житель Ярославской области издевался над сыном и держал его на цепи

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Следователи в Ярославской области ищут мужчину, который истязал своего 13-летнего сына и скрылся от следственных органов, сообщило СУ СК России по региону.

"По данным следствия, в мае 2018 года 44-летний подозреваемый, находясь в одном из населенных пунктов Некрасовского района, применял недопустимые методы воспитания по отношению к своему 13-летнему сыну, причиняя ему физическую боль и психические страдания", — говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится в больнице.

Мужчина подозревается в истязании, ему грозит до семи лет лишения свободы, ведется его розыск.

"Отметим, что семья является многодетной (всего пятеро детей, четверо из которых малолетние) и состоит на учете в органах профилактики. В связи с тем, что дети пребывают в социально опасном положении, следствием инициирован вопрос об их незамедлительном изъятии из семьи", — информирует следственное управление.

Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что мужчина в воспитательных целях сажал ребенка на цепь и в наказание топил его в Волге.