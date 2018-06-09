В Татарстане следствие проверяет обстоятельства смерти девочки с дистрофией

КАЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти в больнице Набережных Челнов семилетней девочки, госпитализированной с диагнозом "клиническая смерть" в состоянии дистрофии, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Как сообщили в Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах, девочка в состоянии клинической смерти поступила в экстренный приемный покой утром 7 июня. Несмотря на все проведённые лечебные мероприятия, ребёнка спасти не удалось, через сутки она умерла.

"Утром 8 июня в городе Набережные Челны в больнице скончалась семилетняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка. Девочка была доставлена в лечебное учреждение накануне с диагнозом "клиническая смерть". После реанимации она пришла в себя, однако на следующий день снова потеряла сознание и скончалась", — говорится в сообщении СУ СК.

По информации следственного управления, в ходе осмотра было установлено, что ребенок находился в состоянии дистрофии, которая, согласно результатам исследования, стала следствием врожденного заболевания кровообращения головного мозга.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.