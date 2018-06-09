В Воронеже устранили аварию, оставившую около двух тысяч горожан без газа

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Специалисты ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" восстановили газобснабжение около 2 тысяч жителей Советского района города, оставшихся в пятницу без газа из-за аварии, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Порыв распределительного полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 225 миллиметров произошел в пятницу в 15.02 мск у дома №7 по улице Коренцова в Советском районе в результате несогласованных земляных работ ООО "СК Эталонстрой". По данным Минэнерго, из-за аварии было прекращено газоснабжение 1 854 абонентов. Аварийно-восстановительные работы продолжились в субботу.

"К 13.00 мск все работы завершены, газ пущен", — сказал собеседник агентства.