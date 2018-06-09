Прокурор закрыл дело против студента, разрисовавшего указатель к ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме в отношении первокурсника филфака МГУ Дмитрия Петелина, который написал "Нет фан-зоне" на рекламном щите к чемпионату мира по футболу.

"Прокуратура Западного округа отменила постановление о возбуждении уголовного дела по данному факту. Материалы возвращены в органы дознания для проведения дополнительной проверки", — сообщила РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Накануне ректор университета Виктор Садовничий написал письмо на имя первого замглавы МВД РФ Александра Горового с просьбой не применять к Петелину "мер юридической ответственности".

Как сообщали в столичной полиции, ущерб от акта вандализме составил 65 тысяч рублей. Вместе с Петелиным были задержаны еще два человека, но фигурантом уголовного дела, как отмечали в инициативной группе МГУ, стал только Петелин.

Петицию с требованием прекратить уголовное преследование подписали более 50 тысяч человек. В защиту студента выступили студенты филологического факультета МГУ и студенты филологи НИУ ВШЭ, а также профсоюз преподавателей высшей школы "Университетская солидарность".