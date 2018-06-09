Дело о крупном хищении у энергокомпаний в Твери и Туле направлено в суд

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у энергосбытовых компаний более 1,6 миллиарда рублей руководителями компаний в Твери и Туле направлено в Хамовнический суд Москвы, сообщает в субботу Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, в 2012 году генеральный директор ОАО "Тулаэнергосбыт" и первый заместитель гендиректора ОАО "Тверьэнергосбыт" перечислили на счета подконтрольных организаций деньги и ценные бумаги компаний на сумму более 1,6 миллиарда рублей.

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения)", — говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемые содержатся под стражей. Некоторые из их сообщников осуждены, в отношении остальных фигурантов дела расследование еще продолжается.