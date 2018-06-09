Малобродскому до середины лета предстоит прочитать все 258 томов дела

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о хищениях бюджетных средств в Седьмой студии, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о переводе его из СИЗО под домашний арест. Архивное фото

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, обвиняемый по делу о хищениях бюджетных средств в Седьмой студии, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о переводе его из СИЗО под домашний арест. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы в субботу ограничил до 19 июля бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского в ознакомлении с материалами дела "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сейчас продюсер и его защитники ознакомились примерно со 130 томами дела из 258.

"Ходатайство следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворить частично", — огласила решение судья Юлия Сафина.

Суд неоднократно переносил рассмотрение данного вопроса в связи с тем, что Малобродский находился в больнице.

Ранее суд принял решение об ограничении в ознакомлении с материалами дела до 19 июля режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.