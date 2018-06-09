Малобродскому до середины лета предстоит прочитать все 258 томов дела

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы в субботу ограничил до 19 июля бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского в ознакомлении с материалами дела "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворить частично", — огласила решение судья Юлия Сафина.
Суд неоднократно переносил рассмотрение данного вопроса в связи с тем, что Малобродский находился в больнице.
Ранее суд принял решение об ограничении в ознакомлении с материалами дела до 19 июля режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.