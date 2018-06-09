На Урале осудили группу мошенников, заработавших больше миллиарда рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга в субботу приговорил к реальным и условным срокам участников организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечение дохода на сумму более одного миллиарда рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

На скамье подсудимых оказались лидер группы — житель Екатеринбурга, 41-летний Федор Перин, а также ее члены — Олег Сорокин, Сергей Зинин, Рустам Солдатов, Владимир Дядченко, Александр Семов, Сергей Другов, Александр Загваздин и пособница группы — Людмила Десятник.

Они признаны виновными в "незаконной банковской деятельности, осуществленной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере".

"Суд назначил наказание Перину в виде четырех лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей, Дядченко — четыре года, шесть месяцев лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей, Семову — четыре года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей, Зинину — три года, шесть месяцев лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей, Солдатову и Сорокину — по три года лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Дядченко и Семов отправятся в исправительную колонию строгого режима, Перин, Солдатов, Зинин и Сорокина — в колонию общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Загваздину, Другову и Десятник суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно и освободил их от отбывания наказания по амнистии в связи с 70-летием победы в Великой отечественной войне. Приговор в законную силу не вступил, уточняет прокуратура.

По версии следствия, преступления совершались на территории нескольких городов Свердловской области. В результате своих преступных действий злоумышленники извлекли доход на сумму более одного миллиарда рублей, полагают следователи.

Механизм совершения преступлений, смоделированный Периным, заключался в поиске и привлечении "клиентов" — физических и юридических лиц, желающих скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные, в чем участники группы и "помогали" "клиентам", считает следствие.