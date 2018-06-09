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Происшествия

В Хабаровском крае уточнили данные о взрыве в жилом доме

11:3409.06.2018
(обновлено: 11:36 09.06.2018)
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© Fotolia / WellphotoРабота пожарных. Архивное фотоРабота пожарных. Архивное фото
© Fotolia / Wellphoto

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Шесть квартир нуждаются в серьезном ремонте в жилом доме в поселке Октябрьский Хабаровского края, где в субботу произошел взрыв, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© Fotolia / kichigin19
Пострадавший при взрыве под Хабаровском спасся от пожара, выпрыгнув в окно
Ранее сообщалось, что в субботу в доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, погиб 89-летний мужчина, его 63-летний сосед получил ожоги, но спасся, выпрыгнув из окна. Эвакуировано 60 жильцов. СКР возбудил уголовное дело. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку. На территории Ванинского района введен режим ЧС.

Специалисты испытательной пожарной лаборатории проводили обследование дома с помощью комплекса "Струна", который позволяет определять повреждения зданий после землетрясений и других ЧП.

"По результатам обследования дома с помощью "Струны" предварительно установлено, что серьезные ремонтные работы требуются в шести квартирах: три на втором этаже, где ударной волной разрушены межквартирные перегородки, и еще три соседних", — сказал собеседник.

Полиция. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция возбудила дело после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области
По его словам, в воскресенье из Ванино в Октябрьский приедут представители проектной организации, которые дадут заключение по проведению аварийно-восстановительных работ.

"В целях безопасности дом обесточен, нет воды. Здание оцеплено. Жильцам, которым нужно забрать лекарства и документы, оказывается помощь. Но ночь они проведут не в своих квартирах — часть семей разместилась у родственников, несколько человек в общежитии. Подготовлены два ПВР", — сказал он.

Собеседник отметил, что сейчас в доме продолжаются следственные действия. В пострадавших квартирах по мере их проведения разбираются разрушенные перегородки.

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