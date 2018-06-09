В Хабаровском крае уточнили данные о взрыве в жилом доме

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Шесть квартир нуждаются в серьезном ремонте в жилом доме в поселке Октябрьский Хабаровского края, где в субботу произошел взрыв, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.
Специалисты испытательной пожарной лаборатории проводили обследование дома с помощью комплекса "Струна", который позволяет определять повреждения зданий после землетрясений и других ЧП.
"По результатам обследования дома с помощью "Струны" предварительно установлено, что серьезные ремонтные работы требуются в шести квартирах: три на втором этаже, где ударной волной разрушены межквартирные перегородки, и еще три соседних", — сказал собеседник.
"В целях безопасности дом обесточен, нет воды. Здание оцеплено. Жильцам, которым нужно забрать лекарства и документы, оказывается помощь. Но ночь они проведут не в своих квартирах — часть семей разместилась у родственников, несколько человек в общежитии. Подготовлены два ПВР", — сказал он.
Собеседник отметил, что сейчас в доме продолжаются следственные действия. В пострадавших квартирах по мере их проведения разбираются разрушенные перегородки.