В Ростове-на-Дону пятилетнего ребенка насмерть задавило шкафом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели пятилетнего ребенка при падении шкафа в доме в Ростове-на-Дону, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по области Галина Гагалаева.

"По предварительным данным, 8 июня текущего года 32-летняя жительница Ростова-на-Дону у себя дома услышала громкий звук падающей мебели. После этого она обнаружила, что ее малолетнего сына придавило упавшей секцией платяного шкафа. Ребенок погиб", — сказала она.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.