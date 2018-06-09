В Москве женщина осквернила надгробный памятник Есенину

Памятник на могиле поэта Сергея Есенина на Ваганьковском кладбище

Памятник на могиле поэта Сергея Есенина на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Психически больная женщина осквернила памятник Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве, покрасив его, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Заявление поступило от заведующего кладбищем, он попросил принять меры к неизвестной женщине, которая осквернила памятник Есенину (покрасила краской). Женщина, по предварительным данным, является психически больной",- пояснил агентству источник.

Он добавил, что в данный момент она госпитализирована. Сумма причиненного ущерба уточняется.