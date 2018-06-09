ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Следствие в Тюменской области организовало доследственную проверку информации об уходе трех мальчиков из детского сада в поселке Боровский, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
В информации СМИ указано, что дети через дыру в заборе покинули территорию детского учреждения. В ходе проверки следователи намерены установить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц по содержанию территории детского сада в надлежащем состоянии и обеспечении безопасности детей, уточняет СУ СК.