Суд арестовал имущество братьев Магомедовых

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал имущество совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Согласно постановлению, арестовано четыре автомашины, две квартиры, доли в уставных капиталах юридических лиц", — уточнила сотрудница ведомства.
Детали не уточняются.
Магомед и Зиявудин Магомедовы — фигуранты громкого дела о мошенничестве.
Дело совладельцев группы "Сумма"
Первоначально, в конце 2014 года, было возбуждено дело о мошенничестве, затем в производство объединили другие дела, в том числе в отношении Магомедовых. Срок следствия продлили до 5 августа 2018 года.
Подозреваемым грозит до двадцати лет лишения свободы.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Вместе с братом он, по данным журнала, входит в один из богатейших семейных кланов России.
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