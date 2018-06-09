Суд арестовал имущество братьев Магомедовых

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал имущество совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Согласно постановлению, арестовано четыре автомашины, две квартиры, доли в уставных капиталах юридических лиц", — уточнила сотрудница ведомства.

Детали не уточняются.

Магомед и Зиявудин Магомедовы — фигуранты громкого дела о мошенничестве.

Уголовное дело расследуется по трем статьям. Зиявудина Магомедова и его брата подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. Максидову вменяют участие в преступном сообществе с использованием служебного положения и крупном мошенничестве, он подозревается в хищении по меньшей мере 668 миллионов рублей.

Первоначально, в конце 2014 года, было возбуждено дело о мошенничестве, затем в производство объединили другие дела, в том числе в отношении Магомедовых. Срок следствия продлили до 5 августа 2018 года.

До этого под стражу уже заключили двух обвиняемых в мошенничестве. Еще двое находятся в розыске и скрываются в ОАЭ.

Подозреваемым грозит до двадцати лет лишения свободы.

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (по данным на прошлый год). Вместе с братом он, по данным журнала, входит в один из богатейших семейных кланов России.