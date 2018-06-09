СК возбудил дело после массового отравления детей в лагере на Урале‍

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после отравления 64 человек в детском лагере города Кушва Свердловской области, сообщает в субботу СУ СК по региону.

"В Кушве возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего массовое отравление воспитанников загородного оздоровительного лагеря", — говорится в сообщении.

СУ СК уточняет, что дело возбуждено по статье УК о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, в пятницу и субботу у более чем 60 воспитанников и двух совершеннолетних вожатых загородного оздоровительного лагеря "Сосновый" ухудшилось самочувствие, в связи с чем пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения с симптомами в виде болей в животе, тошноты, рвоты, общего недомогания.

На месте происшествия работают следователи СКР, которые проводят допросы представителей администрации детского лагеря, изымают необходимую документацию, касающуюся организации питания детей. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены соответствующие исследования.

Сейчас состояние у всех пострадавших стабильное. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, уточняет следствие.