Улюкаев прибыл в колонию, где будет отбывать наказание

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный к восьми годам заключения за взятку, начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области, рассказала РИА Новости в субботу заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

В середине апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения. После этого приговор вступил в силу.

"ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно "первоходок"", — рассказала Меркачева.

По ее словам, сейчас Улюкаев находится на карантине, но скоро будет переведен в обычную камеру.

Виновным себя экс-министр не признавал и не признает, считая случившееся провокацией.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>