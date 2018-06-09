Суд продлил арест экс-гендиректора компании-собственника "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости. Кемеровский областной суд в субботу оставил в силе решение Центрального районного суда Кемерово и продлил до 24 августа срок содержания под стражей Юлии Богдановой — бывшему генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", основного владельца сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

"Областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу Богдановой по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", на постановление Центрального районного суда Кемерова от 23 мая (арестовавшего её на три месяца — ред.). Срок содержания под стражей продлён до 24 августа", — сказали РИА Новости в суде.

Кроме того, областной суд оставил под арестом на тот же срок сотрудника компании, отвечавшей за монтаж и исправность пожарной сигнализации в здании ТЦ, Александра Никитина и технического директора компании-собственника торгового центра Георгия Соболева. Сегодня же планируется рассмотреть аналогичную апелляционную жалобу защиты управляющей ТЦ "Зимняя вишня" Надежды Судденок.

Всего в рамках уголовного дела задержаны десять человек. Ранее суд по ходатайству следствия арестовал до 25 июля теперь уже бывшего начальника МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева, обвиняемых в халатности.

До 24 августа под стражей останется сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, который, как полагает следствие, не включил систему оповещения о пожаре; до 25 августа — руководитель обслуживающей систему противопожарной безопасности ТЦ компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, до 11 сентября — начальник пожарного звена Сергей Генин.

Ещё одна фигурантка дела — бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова — обжаловала арест, но документы пока не поступили в суд второй инстанции.