В Москве задержали мужчину, ударившего ножом одиннадцатилетнюю девочку

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого за особо тяжкие преступления мужчину, который подозревается в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, оказавшейся в реанимации в результате удара ножом, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что в подъезде дома по 4-му Очаковскому переулку в Москве мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку и скрылся. Ребенок в реанимации. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отмечалось, что, по предварительным данным, нападению не предшествовали какие-либо конфликты между девочкой и мужчиной.

"Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступлений мужчина 1975 года рождения", — сказала Иванова.

Сейчас следователи работают с подозреваемым, чтобы установить картину произошедшего, а также мотивы, побудившие его напасть на девочку. Расследование уголовного дела продолжается.