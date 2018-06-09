На Урале начали проверку после отравления 30 детей в загородном лагере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области начали проверку после госпитализации 33 детей с признаками кишечной инфекции из лагеря "Сосновый бор" в городе Кушва, сообщает региональное управление СК РФ.
"В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка данной ситуации на предмет наличия в ней признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – говорится в сообщении ведомства.
Во время проверки будут опрошены руководство и сотрудники детского лагеря, пострадавшие дети, истребована и проанализирована документация, касающаяся организации питания воспитанников, а также состояния их здоровья, добавили в СУСК.
Региональная прокуратура ранее организовала свою проверку, к которой привлекла специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследования для установления причин возможного заболевания.