В Кемерово женщину осудили на 12 лет за торговлю наркотиками

КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Кемерово приговорил к 12 годам лишения свободы местную жительницу, которая в частном порядке работала таксистом и торговала героином, сообщила РИА Новости в субботу старший помощник Кемеровского транспортного прокурора Наталья Черных.

"Женщина, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, дополнительно занималась частным извозом. После нескольких поездок с наркозависимыми клиентами она решила дополнить свои услуги "сервисом наркодоставки", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, незаконная деятельность 49-летней кемеровчанки попала в поле зрение Кузбасской транспортной полиции. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков регионального линейного управления МВД в рамках работы по ранее возбужденному уголовному делу зафиксировали факт сбыта таксисткой наркотического средства, после чего провели проверочную закупку.

В итоге, по данным ведомства, было доказано два факта сбыта наркотиков. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере".

"Ленинский районный суд Кемерово присудил обвиняемой по девять лет лишения свободы за каждое из совершенных ею преступлений. Итоговый приговор по совокупности преступных деяний составил 12 лет лишения свободы", — уточнила Черных.