В Приморье осудили фигуранта дела о незаконном обороте шкуры тигра

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн — РИА Новости. Суд в Приморье назначил один год и два месяца лишения свободы условно еще одному фигуранту дела о незаконном обороте шкуры краснокнижного амурского тигра, сообщила прокуратура края.

Ранее ведомство сообщало, что виновному только в перевозке этой шкуры суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком один год и два месяца с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Еще один человек – осужденный за продажу – получил один год и четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Подсудимый вину признал в полном объеме. Суд назначил ему за содеянное наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и два месяца", — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил. По данным прокуратуры, житель Кавалерово, действуя по предварительному сговору, купил во Владивостоке за 200 тысяч рублей шкуру амурского тигра. Злоумышленник совместно с приятелем из Дальнереченска, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, планировали продать шкуру тигра за 3,6 миллиона рублей. Но продавцов задержали при попытке сбыта.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. Порядка 95% популяции амурского тигра в мире сосредоточено на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области России. Сегодня около 550 амурских тигров живут на Дальнем Востоке.