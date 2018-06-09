Пострадавший при взрыве под Хабаровском спасся от пожара, выпрыгнув в окно

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Мужчине, пострадавшему после взрыва и пожара в жилом доме в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, удалось спастись, выпрыгнув в окно, сообщил РИА Новости специалист по взаимодействию со СМИ администрации района Евгений Шахрай.

Ранее сообщалось, что в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв. По данным СК РФ, погиб 89-летний мужчина, второй мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуировано 60 жильцов. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку и сообщает об одном погибшем и двух пострадавших. На территории Ванинского района введен режим ЧС.

Пострадавший мужчина проживал в соседнем подъезде, в квартире смежной с той, где произошел взрыв. Между этими квартирами разрушена стена. Всего в доме 36 квартир.

"Чтобы спастись из горящей квартиры после взрыва ему пришлось выпрыгнуть в окно со второго этажа. Его госпитализировали в Ванинскую центральную районную больницу с ожогами рук и ног. Там первая и вторая степень, они не опасны для жизни. Сейчас он уже ушел из больницы", — сказал Шахрай.

Также собеседник агентства пояснил, что второй госпитализированный житель дома, о котором сообщала прокуратура края, не был травмирован. "Это инвалид, он травм никаких не получил, но учитывая его состояние, принято решение поместить его в терапевтическое отделение больницы", — сказал он.