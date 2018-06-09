В хабаровском поселке дом, где произошел взрыв, взяли под охрану

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Полиция и местные власти организовали охрану жилого дома в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, где произошли взрыв и пожар, сообщил РИА Новости специалист по взаимодействию со СМИ администрации района Евгений Шахрай.

Ранее сообщалось, что в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, погиб 89-летний мужчина, еще один мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуированы 60 жильцов. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Прокуратура Хабаровского края проводит проверку. На территории Ванинского района введен режим ЧС.

"Сейчас дом оцеплен. Там проводятся следственные действия, устанавливается причина происшествия. Дом взят под охрану полиции для сбережения имущества жильцов", — сказал Шахрай.

Он отметил, что в ближайшее время начнется обследование дома на наличие повреждений и оценка ущерба.

Ранее сообщалось, что в доме 36 квартир. Повреждения от взрыва получили три квартиры, между двумя из них разрушена стена. В доме выбиты стекла и повреждена лестница, отключены газ, вода и электричество. Трое жильцов размещены в общежитии, один – инвалид — помещен в терапевтическое отделение больницы, остальные разместились у родственников. В пункт временного размещения пока никто не обращался.