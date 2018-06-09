Квартира под Хабаровском, где произошел взрыв, не была газифицирована

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Квартира в жилом доме поселка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, где произошел взрыв и возник пожар, не была газифицирована, сообщил РИА Новости специалист по взаимодействию со СМИ администрации района Евгений Шахрай.
"Квартира, где был эпицентр взрыва, не была подключена к газу. На трубе стояли заглушки. В ней проживал 89-летний мужчина. Часть квартир в этом доме также были отключены от газоснабжения. Сейчас ждем следователей и специалистов из Хабаровска, и что там произошло, они будут разбираться", — сказал Шахрай.
По его словам, между квартирой №8, где произошел взрыв, и смежной квартирой №21 в соседнем подъезде разрушена стена. Пострадавший мужчина, который получил ожоги, проживает в квартире №21. Всего в доме 36 квартир.
Как добавил Шахрай, трое жильцов дома расселены в общежитие. На базе детского сада организован пункт временного размещения, но туда никто не обращался. Остальные жильцы ушли к родственникам.