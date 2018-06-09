В Хабаровском крае сообщили о двух госпитализированных после взрыва газа

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Два человека госпитализированы после взрыва газа в жилом доме поселка Октябрьский Хабаровского края, прокуроры начали проверку по факту происшествия, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв, погиб 89-летний мужчина, второй мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуировано 60 жильцов. СК РФ возбудил уголовное дело.

"Прокуратура Хабаровского края проводит проверку по факту взрыва бытового газа, произошедшего около 3.00 9 июня (около 20.00 8 июня мск) 2018 года в многоквартирном жилом доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский. По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, еще двое госпитализированы, угрозы их жизни нет", — говорится в сообщении.

Прокурорами установлено, что разрушены три квартиры одного из подъездов, все жильцы эвакуированы. Пункт временного размещения граждан организован в детском саду поселка.

"Прокуратура даст оценку соблюдению газовой службой требований законодательства при обслуживании внутридомового газового оборудования, своевременности и периодичности проведения его обследований. Также проводится проверка в управляющей компании ООО УК "Лада". При выявлении нарушений законодательства незамедлительно будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура также проконтролирует установление причин взрыва экстренными службами, ликвидацию последствий ЧП и оказание помощи жильцам.